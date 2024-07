Orgoglio Pontedera | Ragatzu è un lusso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli arrivi nell’arco di 24 ore (tra martedì e mercoledì) di un autentico top player come Danielee di un giocatore di elevata qualità come il belga Kenneth van Ransbeeck, hanno alzato inevitabilmente il livello di entusiasmo intorno alche sta nascendo. Anche tra i dirigenti non manca la voglia di esprimere pubblica soddisfazione. Come quella del presidente Simone Millozzi, che sul sito ufficiale del club si è così espresso appena avuto l’ok di: "Sono davvero contento di aprire la nuova stagione agonistica con l’annuncio dell’ingaggio di. Siamo onorati che Daniele abbia sposato con entusiasmo il nostro progetto decidendo di vestire la nostra maglia". Il primo dirigente è sceso poi un po’ più nel dettaglio dell’operazione: "Avevamo iniziato a lavorarci in tempi non sospetti, grazie alla conoscenza del mister e al prezioso lavoro del direttore Zocchi, e quando è scattata l’opportunità non ci siamo tirati indietro come società, pur consapevoli della necessità di un grande sforzo.