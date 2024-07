Nuovi vertici per Harmonic Innovation Group

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)Società Benefit (HIG) si prepara a una nuova fase di crescita con importanti cambiamenti aiaziendali e ambiziosi piani di espansione. L'azienda, impegnata a promuovere un approccio italiano all'innovazione, mira a rafforzare il ruolo del Paese negli scenari geopolitici emergenti e nei modelli globali di innovazione. La nuova leadership HIG ha recentemente nominato Pasqualino Scaramuzzino come Presidente e Emanuele Spampinato come Amministratore Delegato. Questi cambiamenti seguono la recente integrazione con EHT Holding, creando uno dei player più importanti nel panorama dell'innovazione italiana. I profili deileader Scaramuzzino, avvocato cassazionista e manager pubblico ha un vasta esperienza nella promozione del bene comune e dello sviluppo territoriale mentre Emanuele Spampinato è un manager con background ingegneristico e vasta esperienza in aziende pubbliche e private.