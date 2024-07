Notte di bombardamenti a nord della Striscia Negoziati Israele | C’è una svolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 –didi Gaza , le truppe israeliane hanno continuato a colpire – uccidendo almeno sei persone e ferendo diversi civili – nonostante le notizie di una ripresa dei colloqui per il cessate il fuoco. A-est di Rafah, diversi veicoli corazzati sono entrati nella città di al-Nasr. Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto due navi degli Houthi nel Mar Rosso e neutralizzato un sito radar. “Rappresentavano una minaccia imminente”, dicono dall’U.S. Central Command. Segui la diretta qui sotto TOPSHOT - Smoke billows after a hit from a rocket fired from southern Lebanon over the Upper Galilee region in northern Israel on July 4, 2024. Lebanon's Hezbollah said it launched more than 200 rockets and explosive drones at Israeli military positions on July 4 as tensions have soared amid the almost nine-months-old war raging in Gaza.