Napoli-Buongiorno si chiude un quinquennale a 25 netti a stagione Corsport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non tutto procede proprio liscio come l’olio per il mercato delsecondo il Corriere dello Sport. Ieri infatti Sky aveva parlato dell’ok dialdopo l’inserimento nella trattativa anche dell’Inter, oggi ilspiega che è Cairo aveva messo in stand-by la trattativa aspettando offerte più alte che non sono arrivate. Ieri è stato lo stesso presidente De Laurentiis a recarsi a Torino per parlare col suo procuratore, Giuseppe Riso, insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna. “L’ultimo incontro con il manager diè servito ad avvicinarsi ulteriormente, dopo aver avuto l’ok del Toro perre l’affare e trattare con il giocatore. Definiti i dettagli che possono portare presto alla firma: l’ingaggio, i diritti d’immagine, capitolo a cui ilfa particolare attenzione, la possibile clausola rescissoria da inserire nel contratto, ma attivabile soltanto a partire dal terzo anno delproposto al giocatore: 2,5 milioni di euro, destinati ad aumentare progressivamente con il trascorrere degli anni”.