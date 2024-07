MotoGP GP Germania 2024 Marquez dopo la caduta | Mi preoccupa la botta al costato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Le sensazioni sulla moto erano ottime, ma è ovvio che ladel pomeriggio ha condizionato fortemente la mia prima giornata qui al Sachsenring. La frattura al dito non mi, laalal momento è quella che mi da più fastidio ed è quello che mi ha impedito di continuare con la practice. Ora a riposare e domattina vedremo qual è il mio stato fisico“. Questo è il pensiero di Marcla recentedurante le prove libere del Gran Premio didi, espresso tramite un comunicato stampa del team Gresini. Il pilota spagnolo,l’impatto che ha causato la frattura di una falange della mano sinistra e una contusione traumatica al, non ha garantito la sua partecipazione alle qualifiche e alla gara, dunque bisognerà semplicemente attendere per avere aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.