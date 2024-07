Monaco avverte Sinner | Semifinale non automatica a Wimbledon cammino complesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di analisi e di riflessioni dopo l’ultima giornata di incontri che c’è stata a. La scena se la sono presa, come è normale che sia, Jannike Matteo Berrettini, avversari sul campo centrale del Tempio del tennis. Un derby d’alta qualità con in palio l’accesso al terzo turno dei Championships e un peccato per il valore dei protagonisti e un incrocio così precoce. Sorteggio poco amico per entrambi, ma fa parte del gioco, viste le difficoltà di Berrettini di affrontare match con una certa continuità a causa dei problemi fisici. Guido, ospite nell’ultima puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha approfondito quanto accaduto sull’erba di Church Road. “Sono molto dispiaciuto perché avevamo due carte da turni finali e ce ne siamo dovute bruciare una.