Milan è Morata il post-Giroud | colpo anche in difesa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Entra nel vivo il mercato del. Individuato il sostituto di: fari puntati su. Pronto unper potenziare la. Sta per entrare nel vivo il mercato del. Dopo alcune settimane di riflessione, il club ha individuato gli adeguati rinforzi da regalare a Paulo Fonseca. In primis, un centravanti capace di raccogliere l’eredità di Oliviere fornire un contributo concreto in fase di realizzazione. Previsto, poi, unvolto a rafforzare il reparto difensivo (andato spesso in affanno nella scorsa stagione). Ma andiamo con ordine. Alvaroè nel mirino del(LaPresse) – Serieanews.comPer quanto riguarda la punta, il preferito del management guidato da Gerry Cardinale risponde al nome di Joshua Zirkzee che, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento in rossonero.