Mercato giallorosso seconda cessione ad un passo | un centrocampista verso un club siciliano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo lain prestito di Kubica ad undella massima serie polacca, sono ad undal separarsi anche le strade di Nermin Karic e del Benevento. Non era certo un mistero che da tempo la ferma intenzione delsvedese di origine bosniaca era quella di cambiare aria e Carli lo ha accontentato trovando l’accordo per ladefinitiva all’ambizioso Trapani. Arrivato nel Sannio due stagioni fa dalla Virtus Entella dopo un esborso importante posto in essere dal Benevento (500 mila euro), l’esperienza indi Karic è stata molto travagliata e già la scorsa estate e nel successivodi gennaio lo svedese aveva più volte chiesto di trasferirsi altrove, senza mai trovare tuttavia undisposto a corrispondere al Benevento il costo del suo cartellino per non gravare in maniera eccessiva sul bilancio.