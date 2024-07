Martinez il portiere voluto da Inzaghi! Annuncio e poi ritiro ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Josepè un nuovodell’Inter, ieri è arrivata anche la firma sul contratto. Nelle prossime ore atteso anche l’ufficiale. Simoneha spinto per averlo. SOLO L’è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, adesso manca solo l’ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Ilspagnolo, dopo essere atterrato a Milano mercoledì sera, ieri ha svolto tutto l’iter: visite mediche tra Humanitas e Coni e poi firma in sede. A ore l’Inter farà il comunicato ufficiale, con lo stessoche parlerà per la prima volta da nuovo giocatore nerazzurro. Sarà lui il secondoper la prossima stagione alle spalle di Yann Sommer, con l’obiettivo di diventarne il primo negli anni successivi.