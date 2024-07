L’ultima apparizione di Raffaella Carrà in TV prima di morire è emozione pura VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 5 luglio 2021 moriva. Se ne andava così, a causa di un tumore ai polmoni, la showgirl più amata e ammirata d’Italia. La sua ultimatelevisiva risale al 17 novembre del 2019, durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Un’intervista che a vederla oggi è un pezzo di grande televisione. Non tanto per le domande poste da Fazio, che non hanno rotto la liturgia del classico faccia a faccia con la star, quanto per la schiettezza e la simpatia delle risposte della nostra Raffa. In quell’occasioneparlò a lungo del programma che aveva appena finito di condurre su Rai 3, A raccontare comincia tu. Un divertente show in cui chiacchierava amabilmente con le celebrities di casa nostra sulla cresta dell’onda, da Paolo Sorrentino a Luciana Littizzetto, passando per Riccardo Muti, Renato Zero, Vittorio Sgarbi e Sofia Loren.