La Puglia è cambiata | ha perso i pasti a 10 euro ma ha rivendicato la dignità Una narrazione alternativa secondo lo chef Maurizio Raselli

(Di venerdì 5 luglio 2024) A quando risale la “scoperta” del Salento? Quand’è che l’hashtag #weareinè diventato virale e tutti hanno voluto venire in? O bisognerebbe dire, come un tempo, nelle Puglie, polimorfe e intriganti dal punto di vista naturalistico, turistico, gastronomico per viaggiatori e riviste non solo del settore (National Geographic su tutte)? Vale la pena porsi queste domande perché ormai ogni anno si aprono le polemiche su questa regione: diatribe sui numeri, sui trend e sull'identità. Sono passati quasi 20 anni, dalla prima amministrazione Vendola del 2005, che creò la prima agenzia dedicata al turismo da parte di un ente regionale in Italia: da allora Salento esono sulla cresta dell’onda. Eppure, ogni anno si preconizza una battuta d’arresto, magari accusando di banalità orecchiette e panzerotti, giusto per citare un paio di elementi identitari legittimamente e gustosamente ricercati.