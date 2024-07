Kate Middleton come si sta curando la principessa | Farmaci forti e molte ore di sonno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il cancro ditiene in apprensione l’intero Regno Unito:si stala futura regina, “molto”. Sono passati ormai diversi mesi da quandoha saputo di essere malata di cancro, dopo un intervento addominale a cui si è sottoposta. Da lì è iniziata la battaglia contro la malattia, ma anche contro la disinformazione, viste le tante fake news uscite sul conto, mentre lei, di fatto, era sparita dai radar e dalla vita pubblica., le cure:sta (Foto Ansa) – cityrumors.itDi recente, però, ladel Galles è tornata a farsi vedere – lo scorso 15 giugno al Trooping the Colour – e senza mostrare i segni visibili della malattia, con la dignità che solo una reale può avere. Ma, di certo, il suo percorso per la guarigione non è affatto semplice ed è fatto anche di molti momenti “no”, dovuti all’intenso percorso di cure che è costretta a seguire.