Intelligenza artificiale per Pmi e artigiani servono bandi

(Di venerdì 5 luglio 2024)al centro dell’assemblea di Cna Formazione Emilia-Romagna che si è svolta ieri a Bologna. “umana: le persone al centro” è stato l’occasione per discutere delle sfide rappresentate dall’applicata alle competenze e al lavoro. L’apertura ufficiale dell’assemblea è stata affidata a Gualtiero Ghirardi, presidente di Cna Formazione Emilia-Romagna, che ha introdotto i temi della giornata, focalizzati sulle competenze del futuro e sul ruolo centrale delle persone nel mondo del lavoro. Giada Franceschini, co-founder e AI Solutions Architect di Boosha, ha offerto una prospettiva su come le competenze del futuro si stiano evolvendo. La sessione è proseguita con gli interventi di Paolo Calvano, assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna e Paolo Cavini, presidente di Cna Emilia-Romagna, che hanno sottolineato l’importanza delle competenze umane e della formazione continua per sostenere lo sviluppo economico e sociale della regione.