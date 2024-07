Influencer si sottopone a operazione ai glutei | la morte choc dopo nove giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Un’altra vittima dei social”. Si susseguono i commenti sulla sconvolgentedi Aline Ferreira, fra dolore, amarezza, rabbia. L’e modella brasiliana è morta a 33 anniun intervento estetico.di, dal ricovero in un ospedale di Brasilia sabato 29 giugno, a causa delle complicazioni che si sono rivelate fatali. Aline si era sottoposta a unaper aumentare il volume deie ottenere così il famoso Bbl (Brazilian butt lift). Secondo la polizia, l’intervento era stato effettuato la settimana precedente in una clinica estetica non autorizzata di Goiânia dove alla donna era stato applicato del polimetilmetacrilato, una sostanza simile al vetro utilizzata in passato per la fabbricazione delle prime lenti a contatto.