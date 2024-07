Incidente in A1 tra Melegnano e Lodi | 11 chilometri di coda e quattro feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano – Undicidi, traVecchio e ben oltre il casello di, e. Sono le conseguenze di unche si è verificato intorno alle 15 lungo l’A1, autostrada del sole, in direzione sud coinvolgendo tre automobili. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e anche l’elisoccorso. Le persone coinvolte sono un ragazzo di 24 anni, una ragazza di 25, due uomini di 61 e 69 anni. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco die il personale di Autostrade. Per i soccorsi e i rilievi del caso, il traffico invece che su tre corsie, scorre su una sola corsia e dunque, per chi volesse uscire da Milano, è consigliabile non arrivare fino al casello dima uscire prima e usare la statale 9 via Emilia, raggiungeree da lì rientrare in autostrada.