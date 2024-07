In partenza i lavori di consolidamento al Ponte di Lazzeretto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) CERRETO GUIDI – Partiranno lunedì (8 luglio) idisposti dalla Città Metropolitana di Firenze per ildisulla provinciale 31, che interesseranno le opere didel muro di risvolto della struttura e di protezione della fondazione della spalla del, in alveo del fiume Vincio, nel Comune di Cerreto Guidi. Idureranno 64 giorni e nei primi 49 giorni, cioè fino al 25 agosto, è prevista la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Sp 31 traversa di Cerreto Guidi, dal chilometro 5+950 al chilometro 6+200, dunque per un tratto che non comprende ildi, il quale rimarrà sempre transitabile a senso unico alternato. Pertanto, mediante apposite ordinanze, eventualmente da adottare in più fasi in relazione all’andamento delle lavorazioni, sarà disposta la chiusura di questo tratto di circa 250 metri lungo la provinciale 31, parallelo al fiume Vincio e denominato via del Vincio, da lunedì (8 luglio) a domenica 25 agosto dalle 0 alle 24, periodo durante il quale il traffico veicolare tra Stabbia everrà dirottato, per entrambi i sensi di marcia, su un percorso alternativo adeguatamente segnalato.