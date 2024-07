Il weekend inizia col sole Domenica torna la pioggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ripresa del campo barico con maggiore tendenza a stabilità per i prossimi due giorni, ad eccezione delle zone alpine lambite da correnti umide. Temperature nuovamente e tipicamente estive.molto probabile un passaggio perturbato su gran parte della regione. Le previsioni del tempo di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 5 luglio 2024 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione fino alla tarda mattinata. A seguire consueto aumento delle nubi cumuliformi sui monti con possibilità per qualche sporadico, breve e molto isolato rovescio temporalesco tra Prealpi, Orobie e alta val Camonica. Altrove prosegue tempo stabile eggiato, a parte un graduale aumento delle nubi lungo le Alpi, il varesotto e l’alto comasco in serata, ma senza fenomeni associati.