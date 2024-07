Il Trofeo va a MyGym | in duemila per la finale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La foto dall’alto, gentile concessione di Matteo Tarabelli, mostra una piazza tornata (finalmente) a vestirsi a festa per l’attesissimo Città di Ancona –Ill.Pa. Per tutti, il 25esimo torneo di piazza Pertini. La manifestazione cult dell’estate sportiva anconetana, quella irrinunciabile per molti, ha attirato oltrepersone per assistere alladi mercoledì scorso. Unatrae La Moretta, che è stata vinta per 3-2 dalla palestra gestita da Alessandro Amici, capace di trionfare 3-2 ai supplementari contro il noto ristorante di Corrado Bilò. Tripletta di Quercetti da una parte, reti di Frezzotti e Giordano dall’altra. Poi le corpose premiazioni in presenza degli assessori Angelo Eliantonio, Marco Battino, Manuela Caucci e Daniele Berardinelli.