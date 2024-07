Il sindaco Zanni presenta la squadra | Dialogo ascolto e partecipazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stefano, civico di centrodestra, è stato rieletto adi Galliera. Quali le priorità? "Ci concentreremo anzitutto sull’area ex-Siapa, affinché le operazioni di bonifica ambientale procedano spedite, e parallelamente proseguiremo con la ricerca di investimenti per attuare quel processo di rigenerazione urbana dell’area, avviato con la redazione de Masterplan, che ci consentirà di restituirla alla collettività" Come ha vissuto questa campagna elettorale? "Ho vissuto giorni intensi e colmi di emozioni, assieme a chi è stato al mio fianco negli ultimi 5 anni e assieme a chi ha scelto di affiancarmi in questa nuova sfida: siamo stati - come sempre - in mezzo alle persone, attraverso incontri e momenti diche ci hanno consentito di trovare spunti di riflessione e ricevere anche critiche costruttive di cui faremo tesoro".