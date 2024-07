Il Raduno di Operazione Nostalgia fa tappa a Novara | il 7 luglio al Piola festa con Baggio e altre grandi leggende del calcio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) - La storica community dedicata altorna con il secondo appuntamento del 2024, in collaborazione con Planetwin365.news, Official Main Partner dell'evento: confermata la presenza del “Divin Codino” e di 39 campioni del recente passato della Serie A, tra cui Andriy Shevchenko, Javier Zanetti, Diego Milito, Nelson Dida., 52024 – Un mese dopo la magica serata di Salerno,si prepara a ospitare una nuova giornata di sport, tifo ed emozioni. Quaranta campioni che hanno fatto la storia delscenderanno in campo domenica 7allo stadio Silvioper il secondodi , la storica community dedicata a tutti gli appassionati di; un evento organizzato con il supporto dell'Official Main Partner Planetwin365.