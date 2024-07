Germania Kroos e l’amaro addio al calcio | eliminato dalla Spagna negli Europei di casa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sicuramente Tonisi immaginava un finale decisamente diverso di carriera, rispetto a uno scialbo cross che ha certificato la vittoria dellanella partita che elimina ladaglidi. Una partita in generale poco brillante per il centrocampista, iniziata malissimo con un brutto fallo su Pedri: un colpo pesantissimo sul ginocchio del giovane iberico, che ha poi dovuto abbandonare la partita.è stato graziato da un Anthony Taylor ancora una volta disastroso, ma non è bastato per veder brillare la stella del classe ’90 nella partita che ne segna la fine della carriera.può ovviamente “consolarsi” per aver chiuso la carriera con i club con la sua sesta Champions League, la quinta con il Real Madrid, ma sicuramente sperava nel finale in grande stile anche con la maglia del proprio Paese.