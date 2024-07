Falsa testimonianza | sei posizioni al vaglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo la sentenza di mercoledì, restano alcuneda definire. Quella di Maria Cristina Conte i cui atti sono stati rimandati ai pm dai giudici che hanno ravvisato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi. E come per lei, anche per l’ex assessore Luca Barberini, in relazione a un capo di imputazione nel quale gli viene contestato l’abuso d’ufficio. Un procedimento distinto si dovrà concludere anche per l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Emilio Duca, la cui posizione, su richiesta del difensore Francesco Falcinelli, è stata stralciata per motivi di salute dell’imputato. Allo stesso modo, potrebbero aprirsi nuovi procedimenti per l’ipotesi di. Sono sei le persone per le quali il secondo collegio del tribunale di Perugia ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.