Fabrizio Corona pagato da Chiara Ferragni e Fedez? Un bel lavoro di pulizia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non siamo mai sazi dei gossip intorno a. L’ultimo che li riguarda da vicino è l’indiscrezione su un possibile coinvolgimento dinelle loro recenti scelte. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi potrebbe essere dietro le recenti mosse dell’influencer e del rapper, aiutandoli a gestire le loro problematiche legali e personali. Alcuni ipotizzano addirittura chesia remunerato per questo. A rivelarlo è Homyatol, noto YouTuber, durante il podcast Gurulandia, dove ha spiegato come l’ex re dei paparazzi stia offrendo supporto alla coppia in un momento critico sia sul fronte personale che professionale. Sarà vero? Eppure, la pagina Instagram di, Dilinger News, sembra non essere così morbida con l’ex coppia.