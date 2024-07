Espresso Riviera | arriva il treno estivo che collega Milano a Nizza Date e fermate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

5 luglio 2024 – In vacanza da Milano alla Costa Azzurra con il treno. Debutterà all'inizio di agosto la nuova corsa "targata" FF Treni turistici italiani, società del Polo passeggeri del gruppo FS: un convoglio diurno che collegherà Milano, principale città del dipartimento marino francese di confine. L'offerta L'Intercity, dal 3 agosto al 1 settembre partirà da Milano e arriverà fino a Nizza, con fermate a Mentone e Monaco-Principato di Montecarlo. A Nizza, saranno a disposizione coincidenze delle ferrovie francesi per proseguire verso Cannes e Marsiglia. Il servizio internazionale è stato reso possibile grazie alla disponibilità di Sncf Reseau, gestore dell'infrastruttura francese, e alla collaborazione tra Fs Treni turistici italiani e Trenitalia France, la società del polo passeggeri che opera in Francia.