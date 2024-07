Elodie a Bari vento sul palco | il vestito si solleva visione killer | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "C'è una piccola? Esiste già o è nella pancia? E' nella pancia? Allora dopo devo da' un bacetto alla pancia". Colpo di scena al Road to Battiti a, eorganizzato da Radio Norba. Sulpugliese, superstar del pop italiano, con vestitino bianco svolazzante, agitato dal forte, con maliziose trasparenze che mettono in mostra il suo fisico invidiabile. A un certo punto della serata vede nel pubblico il cartello di una affezionatissima fan, ", puoi dare un bacio alla mia piccola?". La richiesta, curiosa, porta l'interprete romana di Due e Black Nirvana a rivolgersi direttamente alla ragazza, nel tripudio generale. Quando la giovane le spiega che sta per nascere sua figlia e le darà il nome proprio di, la Di Patrizi si lancia in una promessa dolcissima.