Donna si getta nel vuoto con il figlio di 6 anni | chiaro intento suicida

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una tragedia ha sconvolto la città di Rimini questa mattina, quando unadi circa 40si èta neltenendo tra le braccia il proprioletto di sei. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nei pressi di via delle Piante. Purtroppo, entrambi sono morti sul colpo. Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente non hanno dubbi sull’della. Durante i rilievi, è stato trovato un biglietto scritto da lei stessa, che ha confermato la volontarietà del gesto. Sul posto sono accorsi agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, insieme al magistrato di turno, per avviare le indagini e raccogliere tutte le prove necessarie. La zona è stata immediatamente transennata dal personale della Questura per permettere agli investigatori di operare senza interferenze.