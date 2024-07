Da quando si è deciso di togliere le piste non era più attraente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono passati tanti anni dall’invenzione dello slogan "L’inverno comincia a Modena". Niente di più azzeccato: Skipass era davvero la "punta di diamante" per il settore, "tutti, davvero tutti, dovevano passare da qui", dagli imprenditori ai turisti che per raggiungere le Alpi e le Dolomiti dovevano far tappa alla fiera di Modena. Di passato e di futuro ne abbiamo parlato con Luigi Belluzzi che ha inventato quello slogan nel 1994 e ha creduto in quel progetto fino al 2014, anno in cui la manifestazione è stata ceduta a BolognaFiere. Architetto, qual è la sua reazione alla notizia della fine di Skipass? "Era una notizia annunciata, ventilava nell’aria che la manifestazione aveva perso un po’ di mordente. Ormai la storia era segnata e l’annuncio sarebbe arrivato se non quest’anno il prossimo".