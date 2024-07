Da Boschi ad Acerbo ma senza Calenda | opposizioni unite contro l’Autonomia Landini | Così differenziati i diritti è un arretramento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)al Palazzo della Cassazione a Roma per depositare il quesito referendario per l’abrogazione deldifferenziata su cui raccogliere le firme, oltre all’attività già in essere dei Consigli Regionali guidati dal centrosinistra. Da Italia viva fino a Rifondazione Comunista, assieme ad ANPI e CGIL, segretari, leader di partito e rappresentanti, si sono ritrovatati tutti a Piazza Cavour. Unico assente Carloe la sua Azione. “La via del referendum abrogativo che intraprendiamo oggi non è una via facile, ma è il modo per far esprimere i cittadini su quello che sta facendo il governo. Chiediamo da qui alla presidente Meloni di mettere in funzione la piattaforma per far firmare con firma digitale i cittadini. Perché Meloni ha paura del popolo? Da due anni e mezzo il governo avrebbe dovuto realizzare questa piattaforma”, ha attaccato Riccardo Magi, segretario di +Europa, parlando con i cronisti.