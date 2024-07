Commercialisti rapporto di lavoro e novità normative nel focus di Caserta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) Presso l’Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili disi è tenuto il convegno sul tema “La gestione deldile ultimee le criticità applicative del Decreto PNRR n.19/2024”. Un interessante appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per la presentazione della nuova edizione del corso di aggiornamento in materia die previdenza sociale che prenderà il via a settembre con sei incontri. L’iniziativa è della Commissione Diritto deldell’Ordine e si è avvalsa della collaborazione della Formedil, ente paritetico per la formazione e sicurezza in edilizia. L’incontro è stato aperto dai saluti del presidente dell’Ordine Pietro Raucci che con soddisfazione ha evidenziato “ilsvolto ormai da anni dalla Commissione, sempre con impegno e passione”.