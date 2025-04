Diablo e Berserk uniscono le forze per un evento crossover a tempo limitato

Diablo; Berserk, il celebre manga scritto e illustrato da Kentaro Miura; e la band heavy metal finlandese Beast In Black, che ha collaborato per lanciare un brano esclusivo, “Enter The Behelit“. Il singolo è disponibile in vinile in edizione limitata e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip per celebrare l’inizio di questo evento oscuro e imperdibile.L’evento crossoverIl crossover con Berserk – l’amato manga dark fantasy – si svolgerà all’interno di Diablo IV (dal 6 maggio) e Diablo Immortal (dal 1° maggio). Entrambi i mondi condividono l’esplorazione del dualismo tra bene e male immerso in un’atmosfera oscura e terrificante, rendendo questa collaborazione un incontro naturale per gli appassionati di entrambe le saghe, unite da demoni, eroi e lotte interiori. 🔗 Game-experience.it - Diablo e Berserk uniscono le forze per un evento crossover a tempo limitato Il 28 maggio ha segnato la convergenza epica di tre titani della cultura:, il celebre manga scritto e illustrato da Kentaro Miura; e la band heavy metal finlandese Beast In Black, che ha collaborato per lanciare un brano esclusivo, “Enter The Behelit“. Il singolo è disponibile in vinile in edizione limitata e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip per celebrare l’inizio di questooscuro e imperdibile.L’Ilcon– l’amato manga dark fantasy – si svolgerà all’interno diIV (dal 6 maggio) eImmortal (dal 1° maggio). Entrambi i mondi condividono l’esplorazione del dualismo tra bene e male immerso in un’atmosfera oscura e terrificante, rendendo questa collaborazione un incontro naturale per gli appassionati di entrambe le saghe, unite da demoni, eroi e lotte interiori. 🔗 Game-experience.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Forza Italia e Comune dell'Aquila uniscono le forze per rilanciare il centro storico in vista del 26 - L'Aquila - Collaborazione tra Forza Italia e amministrazione comunale per potenziare commercio e turismo nel cuore dell'Aquila, preparando la città agli eventi del 2026 Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Stefano Cappetti, ha recentemente incontrato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presso Palazzo Margherita. L'obiettivo principale dell'incontro è stato discutere strategie per migliorare le condizioni economiche e logistiche del commercio e del settore turistico-ricettivo nel centro storico della città. 🔗abruzzo24ore.tv

Pericardite sotto i riflettori: Rotary Firenze Certosa e GILP uniscono le forze - Firenze, 20 marzo 2025 – Venerdì pomeriggio la Sala Conferenze dell’ospedale Santa Maria Nuova ospiterà un'importante iniziativa organizzata dal Rotary Club Firenze Certosa in sinergia con il Gruppo Italiano Lotta alla Pericardite (GILP Odv). Si tratta del workshop “Diagnosi e Terapie per la Pericardite”, che porrà l’accento su una patologia spesso sottovalutata, fornendo a giovani medici e specializzandi in cardiologia e immunologia gli strumenti necessari per riconoscerla e curarla con efficacia. 🔗lanazione.it

PellegrinApp: Università della Tuscia e Ambasciata del Messico uniscono le forze per il Giubileo - In vista del Giubileo del 2025, l’Università degli Studi della Tuscia e l’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede hanno lanciato “PellegrinApp”, una nuova piattaforma digitale progettata per offrire supporto, informazioni e servizi ai circa 100.000 pellegrini messicani e latinoamericani attesi a Roma. L’app, presentata ufficialmente presso l’Auditorium dell’Unitus a Viterbo durante la GeoNight 2025, […] The post PellegrinApp: Università della Tuscia e Ambasciata del Messico uniscono le forze per il Giubileo first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Wuthering Waves è ora disponibile su Steam; Red Bull sarà presente a Comicon Napoli 2025; Annunciati i talk del Rome Videogame Lab; ARC Raiders Tech Test 2, ecco l’Official Trailer. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un teaser trailer di Diablo 4 e Immortal svela un crossover con Berserk - Blizzard ha annunciato con un teaser trailer un crossover per Diablo 4 e Diablo Immortal con il celebre manga Berserk. 🔗msn.com

Diablo 4 e Berserk è il crossover che non ci aspettavamo - Ci sono degli immaginari che ne plasmano di altri, e alcuni che sembrano nati per stare insieme: come Diablo e Berserk, che si incontreranno in un crossover annunciato da Blizzard recentemente. 🔗spaziogames.it

Diablo annuncia con un teaser una collaborazione con Berserk di Kentaro Miura - Nel mondo oscuro e tormentato di Diablo, dove il confine tra dannazione e redenzione è sempre sottile, arriva ora un’eco proveniente da un’altra dimensione di violenza e disperazione. Blizzard ha ... 🔗drcommodore.it