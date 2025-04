Un abito in tre taglie Ecco come vestirò il nuovo Pontefice

Un abito in tre taglie. "Ecco come vestirò il nuovo Pontefice" Il sarto Mancinelli, 86 anni, al lavoro nel suo atelier. "Stiamo preparando in fretta una 50, una 54 e una 58". Il titolare della sartoria di Borgo Pio: "Spero che il successore di Francesco sia un uomo semplice e alla mano come era lui"

Un abito in tre taglie. “Ecco come vestirò il nuovo Pontefice” - Il sarto Mancinelli, 86 anni, al lavoro nel suo atelier. “Stiamo preparando in fretta una 50, una 54 e una 58”. Il titolare della sartoria di ... 🔗repubblica.it

