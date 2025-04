Note solidali e aggregazione il format ' Disco Verde' propone due serate per i giovani

serate dedicate alla solidarietà, con i fondi raccolti che porteranno all'acquisto di un polisonnigrafo pediatrico da destinare al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Anna. Il cortile del Castello Estense è pronto a ospitare, venerdì 9 e sabato 10 maggio, la seconda edizione di. 🔗 Ferraratoday.it - Note solidali e aggregazione, il format 'Disco Verde' propone due serate per i giovani Duededicate alla solidarietà, con i fondi raccolti che porteranno all'acquisto di un polisonnigrafo pediatrico da destinare al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Sant'Anna. Il cortile del Castello Estense è pronto a ospitare, venerdì 9 e sabato 10 maggio, la seconda edizione di. 🔗 Ferraratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Concerto lirico "Note solidali" - Si svolgerà venerdì 4 aprile alle 18, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova. Sul palco due artisti di alto livello: Il soprano di origine polacca Dominika Zamara, apprezzata per le capacità vocali e la grande versatilità in molti importanti palcoscenici internazionali fra | quali la... 🔗padovaoggi.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Ferrari bocciata in Gp Australia, Vasseur: “Difficile trovare note positive” - (Adnkronos) – "E' difficile portare a casa qualcosa di positivo". Fred Vasseur, team principal della Ferrari, vede il bicchiere decisamente vuoto dopo il Gp d'Australia chiuso con l'ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton. Vasseur risponde alle domande di Sky dal paddock di Melbourne, mentre diluvia e con un vento impetuoso: […] L'articolo Ferrari bocciata in Gp Australia, Vasseur: “Difficile trovare note positive” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Note solidali e aggregazione, il format 'Disco Verde' propone due serate per i giovani. 🔗Ne parlano su altre fonti