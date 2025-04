Incendio a Città Sant' Angelo fiamme visibili a grande distanza

Incendio è divampato a Città Sant'Angelo nella serata di lunedì 28 aprile.Le fiamme starebbero interessando il cippato (legno sminuzzato in scaglie, ndr) in via Cupello nella zona di San Martino Bassa.

Incendio a Città Sant'Angelo, fiamme visibili a grande distanza - Un incendio è divampato a Città Sant'Angelo nella serata di lunedì 28 aprile. Le fiamme starebbero interessando il cippato (legno sminuzzato in scaglie, ndr) in via Cupello nella zona di San Martino Bassa. Iscriviti per leggere i nostri approfondimenti nella sezione Dossier Il rogo e... 🔗ilpescara.it

