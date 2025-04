Conclave due assenti per malattia i votanti saranno 133 | si abbassa il quorum

Repubblica.it - Conclave, due assenti per malattia, i votanti saranno 133: si abbassa il quorum Serviranno 89 voti per eleggere il papa. Bergoglio fu eletto al quinto scrutinio con 85, Ratzinger al quarto con 84 🔗 Repubblica.it

Cosa riportano altre fonti

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Becciu “Non entro in conclave, ma resto convinto della mia innocenza”. Altri due cardinali assenti per motivi di salute - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Così in una nota il cardinale Angelo Becciu. ALTRI DUE CARDINALI ASSENTI PER MOTIVI DI SALUTE La sesta Congregazione Generale dei Cardinali si è aperta questa mattina alle ore 9:00 con un momento di preghiera, seguito da una meditazione tenuta da Dom ... 🔗unlimitednews.it

Verso un Conclave breve: assenti due cardinali - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonchè per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non... 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, due assenti per malattia, i votanti saranno 133: si abbassa il quorum; Verso il Conclave: le sfide e il ruolo della Chiesa; Le regole del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco; Tutte le Udienze Generali di Papa Francesco - Udienza Generale Papa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, due assenti per malattia, i votanti saranno 133: si abbassa il quorum - Serviranno 89 voti per eleggere il papa. Bergoglio fu eletto al quinto scrutinio con 85, Ratzinger al quarto con 84 ... 🔗repubblica.it

Due cardinali assenti al conclave: la salute ferma l'elezione - Il Vaticano si prepara a un conclave che, per la prima volta, vedrà la partecipazione di un numero ridotto di cardinali elettori. Infatti, due cardinali non saranno presenti a causa di problemi di sal ... 🔗notizie.it

Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute - Due cardinali elettori non verranno in Vaticano per il conclave per motivi di salute. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133. (ANS ... 🔗ansa.it