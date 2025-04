Questo virus comune aumenta di 7 volte il rischio di demenza precoce

Napolitoday.it - Questo virus (comune) aumenta di 7 volte il rischio di demenza precoce In Campania si stima che vi siano almeno 50.000 persone colpite da Alzheimer (AD), un numero che rappresenta circa il 10 per cento dei tutti casi in Italia (600 mila). Ancora oggi non sono chiare le precise cause della malattia, sebbene gli esperti ritengono che all’origine ci sia una. 🔗 Napolitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Rai gelata: il Comune di Sanremo indice gara su chi trasmetterà il Festival e aumenta i prezzi - Il quotidiano Il Mattino parla delle condizioni che la giunta comunale ha deliberato per la concessione della kermesse 🔗golssip.it

Il Comune aumenta le quote di Udine Mercati: prende piede l'affidamento interno - L'amministrazione comunale di Udine ha ufficialmente approvato la formula dell'affidamento interno per la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Udine, deliberando sulle condizioni. Recentemente il Comune ha adeguato Udine Mercati ai requisiti del modello interno, rendendola a totale... 🔗udinetoday.it

Il Comune aumenta del 15% la retribuzione dei lavoratori del terzo settore - Il Comune di Genova adegua il costo del lavoro degli operatori del terzo settore, in linea con il rinnovo del contratto nazionale del lavoro delle Cooperative sociali dello scorso anno. "Con un importante investimento - ha dichiarato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi -, il Comune di Genova... 🔗genovatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Questo virus (comune) aumenta di 7 volte il rischio di demenza precoce; Aumento del rischio di mortalità negli adulti legato al virus sinciziale: incremento di 2,7 volte; Picco influenzale tra i bambini. I consigli del virologo Pregliasco; Influenza in lieve aumento: 458mila casi in 7 giorni, 2,2 milioni da inizio stagione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune - Firenze, 5 aprile 2022 – Sono quasi 6mila i nuovi casi Covid giornalieri in Toscana, su un totale di quasi 3,7 milioni di abitanti ... di Lucca il comune dove il virus circola di più: si ... 🔗lanazione.it