Cardinale Vesco | Mi chiamano il maratoneta ma questo voto sarà uno sprint

sarà un uomo del consenso”. La Chiesa dopo Francesco rallenterà? “Tenere insieme unità e spinta in avanti” 🔗 Repubblica.it - Cardinale Vesco: “Mi chiamano il maratoneta ma questo voto sarà uno sprint” “Ho sempre corso, nella corsa c’è libertà, respiro, anche in questi giorni corro”. Il prossimo pontefice “un uomo del consenso”. La Chiesa dopo Francesco rallenterà? “Tenere insieme unità e spinta in avanti” 🔗 Repubblica.it

Luis Antonio Tagle, chi è il cardinale filippino che tutti chiamano il “nuovo Francesco” - ScreenshotSono 135 i cardinali che, alla luce della normativa vigente, hanno diritto di voto nel prossimo Conclave. Si tratta di porporati con meno di 80 anni al momento della sede vacante. Tra loro si profilano diverse figure di spicco, ma il nome di Luis Antonio Tagle, cardinale filippino considerato vicino a Papa Francesco, sta attirando particolare attenzione. I favoriti secondo i bookmaker Con l’annuncio della sede vacante, è partito anche il “toto Papa” presso le agenzie di scommesse, che già nelle scorse settimane avevano aggiornato le proprie quote. 🔗thesocialpost.it

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Cardinale Vesco: “Mi chiamano il maratoneta ma questo voto sarà uno sprint” - “Ho sempre corso, nella corsa c’è libertà, respiro, anche in questi giorni corro”. Il prossimo pontefice “sarà un uomo del consenso”. La Chiesa dopo Francesco ... 🔗repubblica.it

Il cardinale Jean-Paul Vesco, 63 anni, domenicano francese e arcivescovo di Algeri - Gambassi - Parla l'arcivescovo domenicano di Algeri. «Il prossimo Papa non si chiamerà Francesco II. Nel Collegio cardinalizio ci conosciamo poco. Non possono essere solo i vescovi a decidere sulla Chiesa» ... 🔗msn.com

Il cardinale maratoneta : "Serve la parità di genere. Abusi insopportabili" - il neo cardinale francese Jean Paul Vesco, 62 anni, si mostra fortemente sensibile al tema della lotta ai femminicidi –. Per questo non è accettabile, dentro come fuori la comunità ecclesiale ... 🔗msn.com