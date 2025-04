Saluti romani e svastiche raduno fascista per Ramelli

Repubblica.it - Saluti romani e svastiche, raduno fascista per Ramelli Attimi di tensione a Milano petardi e provocazioni. Il quartiere Città Studi risponde al corteo nostalgico con “Bella Ciao” 🔗 Repubblica.it

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

La Procura di Milano presenta ricorso contro le assoluzioni per i saluti romani - I pm chiedono un processo d’Appello dopo la sentenza del Tribunale del 28 novembre scorso che aveva assolto «perché il fatto non sussiste» 23 militanti di estrema destra 🔗ilgiornale.it

Il video del raduno in memoria di Sergio Ramelli con il saluto romano - Un migliaio di persone hanno partecipato stasera in via Paladini a Milano al raduno in ricordo di Sergio Ramelli, lo studente di 19 anni del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa dalla sinistra extr ... 🔗tg.la7.it

Milano, saluti romani alla commemoreazione di Sergio Ramelli: si riaccende la polemica - Succede di nuovo. Migliaia di persone omaggiano Sergio Ramelli con saluti romani e ora si riaccende la polemica. 🔗tag24.it

Acca Larenzia, i saluti romani e l’unico identificato per aver urlato “Viva la Resistenza”: «Mi sono solo appellato alla Costituzione» - E sul rito del «Presente». «È inaccettabile che il momento di ricordo di tre ragazzi si trasformi in un raduno neofascista, con gente che fa il saluto romano e che inneggia pubblicamente al ... 🔗msn.com