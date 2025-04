Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity

tilt lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari nel pomeriggio di lunedì 28 aprile come si legge sull'Ansa.Treni in ritardo o cancellati a causa di un guasto a un intercity nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, dove per due ore e mezza è stato. 🔗 Ilpescara.it - Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity Circolazione ferroviaria inlungo laferroviarianel pomeriggio di lunedì 28 aprile come si legge sull'Ansa.Treni in ritardo o cancellati adi una unnel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, dove per due ore e mezza è stato. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Odissea sui binari, traffico ferroviario in tilt: ritardi per oltre 3 ore e treni cancellati - Traffico ferroviario in tilt in Puglia. Forti rallentamenti sulla linea: due treni Intercity partiti da Milano e diretti a Lecce hanno accumulato ritardi per oltre 3 ore e mezzo, tre ore di... 🔗quotidianodipuglia.it

Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity - Circolazione ferroviaria in tilt lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari nel pomeriggio di lunedì 28 aprile come si legge sull'Ansa. Treni in ritardo o cancellati a causa di un guasto a un intercity nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, dove per due ore e mezza è stato... 🔗ilpescara.it

Veicolo in fiamme sulla E45: traffico in tilt, statale chiusa per ore - A causa di un'auto in fiamme, alle 6.30 di domenica mattina è stata temporaneamente chiusa, in direzione Terni, la carreggiata sulla strada statale E45 al chilometro 210 circa nel comune di Mercato Saraceno, all'altezza di Bivio Montegelli. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del... 🔗cesenatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Traffico ferroviario in tilt per ore sulla linea Bari-Pescara a causa di un guasto a un treno intercity; Problema ad un Intercity, traffico ferroviario in tilt per ore; Odissea sui binari, traffico ferroviario in tilt: ritardi per oltre 3 ore e treni cancellati; Treno Intercity bloccato per un guasto, traffico in tilt per ore sulla Bari-Pescara. Disagi per i pendolari, accumulati forti ritardi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Guasto a Intercity, traffico per ore in tilt sulla Bari-Pescara - (ANSA) - BARI, 28 APR - Treni in ritardo o cancellati. Circolazione ferroviaria che nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, nel nord Barese, per due ore e mezza ha potuto contare su un solo binario ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna, caos nelle stazioni di Valencia: traffico ferroviario in tilt. Lunghe attese dei passeggeri VIDEO - La stazione Sorolla di Valencia è stata evacuata per il blackout registrato in Spagna. Decine di passeggeri sono rimasti in attesa per ore mentre il traffico ferroviario era ... 🔗ilgazzettino.it

Blackout in Spagna e Portogallo, trasporti in tilt | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Un maxi blackout ha lasciato per ore senza corrente e senza Internet migliaia di utenze in Spagna e Portogallo, ma il sistema sta tornando a funzionare in alcune aree della Spagna, secondo quanto rife ... 🔗msn.com