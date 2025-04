Intel 200S Boost migliora le performance di gioco sulle schede madri GIGABYTE Z890

GIGABYTE Technology, tra i principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, è lieta di annunciare che l'intera gamma di schede madri Intel Z890 supporta ora completamente la tecnologia Intel 200S Boost, offrendo ai gamer un modo semplice per migliorare le prestazioni senza rinunciare alla copertura della garanzia.Intel 200S Boost introduce profili di overclocking preconfigurati per i processori Intel Core Ultra Serie 200S, ottimizzati per migliorare le prestazioni in gioco grazie all'aumento delle frequenze sui componenti del processore. Il risultato? Frame rate più elevati e una maggiore reattività del sistema. Gli utenti delle schede madri GIGABYTE Z890 possono attivare questa funzione direttamente dal BIOS con un semplice profilo one-touch, eliminando le complessità tradizionali dell'overclocking.

Intel annuncia un profilo per l’overclock per le prestazioni dei processori Intel Core Ultra serie 200S - Intel alza l’asticella per gli appassionati di PC con il lancio di Intel 200S Boost, un nuovo profilo di overclock che permette di spremere le prestazioni dei processori Intel Core Ultra 200S serie K – come il Core Ultra 7 265K – mantenendo la garanzia ufficiale di tre anni. Un’ottima notizia per chi vuole prestazioni maggiori senza rinunciare alla sicurezza. Come leggiamo sul sito ufficiale, il profilo 200S Boost è progettato per funzionare in combinazione con schede madri Intel Z890 dotate di BIOS aggiornato e moduli di memoria DDR5 XMP in configurazione 1 DIMM per canale (1DPC). 🔗game-experience.it

Google migliora il Video Boost dei Pixel 8 Pro e 9 Pro con un piccolo accorgimento - Google sta distribuendo lato server un piccolo accorgimento che migliora l'usabilità di Video Boost, esclusiva dei Pixel 8 Pro e Pixel 9 Pro. L'articolo Google migliora il Video Boost dei Pixel 8 Pro e 9 Pro con un piccolo accorgimento proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Intel ha un nuovo boss. Si chiama Lip-Bu Tan e deve recuperare perdite per 7 miliardi di dollari - Intel nomina un nuovo Ceo e spera in un rilancio dopo un 2024 cupo. Può un gruppo della manifattura elettronica travolto dalla crisi di mercato, con il suo business sbranato dai colossi americani e dell’Estremo Oriente, che in un anno ha quasi dimezzato il suo valore e accumulato 7 miliardi di dollari di perdite, rinascere e allontanarsi dal baratro? Ne è convinto Lip-Bu Tan, manager di origini malesi che il gruppo di Santa Clara, California, ha nominato ieri nuovo amministratore delegato dopo la fine cupa del mandato del predecessore Pat Gelsinger, che era stato sfiduciato dal board a ... 🔗it.insideover.com

Intel 200S Boost migliora le performance di gioco sulle schede madri GIGABYTE Z890 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Abbiamo provato Intel 200S Boost: ecco quanto migliorano le prestazioni di Arrow Lake nel gaming - Intel 200S Boost è il nuovo profilo di overclock proposto da Intel per migliorare le prestazioni delle CPU Arrow Lake, il tutto senza invalidare la garanzia. 🔗tuttotech.net

Intel prova a migliorare le prestazioni in gaming delle CPU Arrow Lake con '200S Boost' - Tom's Hardware USA ha anticipato una novità in arrivo in casa Intel: un nuovo profilo nel BIOS, ribattezzato 200S Boost, per migliorare le prestazioni in gaming delle CPU Arrow Lake. I primi test most ... 🔗hwupgrade.it