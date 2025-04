Rapporto risultato obiettivi come goal Dembele dà il vantaggio di semifinale dei campioni francese

Dembele ha dato a Paris Saint-Germain una vittoria in semifinale all'Arsenal e ha lasciato i Gunners con un compito scoraggiante al decisore al Parc des Princes il prossimo mercoledì.L'attaccante francese Dembele si è lanciato dopo quattro minuti, trovando l'angolo più lontano della rete con un traguardo per la prima volta da appena fuori dalla scatola a sinistra come parte di uno scambio accurato con l'ala Khvicha Kvaratskhelia.Che sciopero di Ousmane Dembele PSG vai avanti rapidamente agli Emirati grazie all'obiettivo del francese#Uclonprime pic.twitter.comhze3vsliho– Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 29 aprile 2025Il portiere di casa David Raya ha fatto un forte salvataggio per impedire a Desire di raddoppiare il vantaggio di Parigi prima che Fabian Ruiz ha colpito un palo come parte di una mossa che era fuorigioco, e Parigi numero uno Gianluigi Donnarumma ha girato colpi di Gabriel Martinelli e Leandro Trossard in seduta uno in entrambi i lati della pausa.

