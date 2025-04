Previsioni meteo caldo come fosse luglio con temperature di 8 gradi oltre la media del periodo

Repubblica.it - Previsioni meteo, caldo come fosse luglio con temperature di 8 gradi oltre la media del periodo Il sole dominerà per almeno 4 giorni e le giornate saranno tipicamente estive. Da lunedì forte calo termico 🔗 Repubblica.it

Previsioni meteo, caldo come fosse luglio con temperature di 8 gradi oltre la media del periodo - Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la spinta dell'anticiclone africano verso nord: un promontorio di alta pressione di origine subtropicale raggiungerà addirittura la ... 🔗repubblica.it

