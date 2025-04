Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri arrestate 11 persone anche a Pescara

persone che sono state arrestate all'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai Furti, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse.I carabinieri del Comando. 🔗 Ilpescara.it - Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, arrestate 11 persone (anche a Pescara) Sono in totale 11 leche sono stateall'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse.I carabinieri del Comando. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, arrestate 11 persone (anche a Pescara) - Sono in totale 11 le persone che sono state arrestate all'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai furti, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse. I carabinieri del Comando... 🔗ilpescara.it

Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, arrestate 11 persone (anche a Pescara) - Sono in totale 11 le persone che sono state arrestate all'alba di martedì 29 aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Potenza riguardante un'associazione a delinquere dedita ai furti, l'autoriciclaggio e la ricettazione, come riporta l'agenzia LaPresse. I carabinieri del Comando... 🔗ilpescara.it

Rubavano ponteggi e impalcature dai cantieri e li rivendevano a imprese edili operanti con il 110: 11 arresti. - Tempo di lettura: 3 minutiAvevano assodato e messo in piedi una vera e propria rete criminale specializzata in furti, autoriciclaggio e ricettazione, che operava tra Campania, Lazio, Abruzzo e Basilicata, secondo schemi e piani ben precisi nel settore dei furti, prendendo di mira il settore edilizio e tutto l’indotto economico ad esso collegato, gli undici componenti del gruppo criminale attivi nelle provincie di Potenza, Salerno, Roma e Pescara, arrestati questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Potenza su richiesta del Gip della Procura Lucana, nell’ambito della una maxi ... 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, arrestate 11 persone (anche a Pescara); Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, 11 misure cautelari; Furto e riciclaggio di ponteggi nei cantieri edili per il Superbonus 110%, arrestato un 45enne a Pescara; Furto e riciclaggio di ponteggi nei cantieri edili per il Superbonus 110%, arrestato un 45enne a Pescara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Furti di ponteggi e impalcature nei cantieri, 11 misure cautelari - Undici persone sono state arrestate questa mattina all'alba in un'inchiesta della Procura di Potenza su un'associazione a delinquere dedita ai furti, l'autoriciclaggio e la ricettazione. I carabinieri ... 🔗rainews.it

Rubavano nei cantieri edili, sgominata la banda tra Campania e Basilicata - Associazione per delinquere finalizzata al furto, all’autoriciclaggio e alla ricettazione. I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica del ... 🔗internapoli.it

Pescara, arrestato 45enne svuotacantine e ladro: faceva parte della "banda dei cantieri" - L’INDAGINE Un’attività come copertura, per mascherare da impegni lavorativi quelli che in realtà sarebbero veri e propri sopralluoghi pre furto. Questo, secondo ... 🔗ilmessaggero.it