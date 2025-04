VIDEO | Da inizio anno circa 10 arresti per truffe agli anziani | riparte la campagna di sensibilizzazione per prevenirle

circa dieci arresti e due denunce da gennaio per truffe agli anziani, ma se l'attività repressiva c'è altrettanto importante è quella preventiva. Ecco perché a Pescara torna l'iniziativa "Occhio alle truffe" promosso dall'associazione Domenico Allegrino con il sostegno del Comune e della.

