Consegnato un nuovo treno elettrico per i collegamenti da e per Pescara FOTO

nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale è stato Consegnato nella stazione di Pescara ed è in circolazione per i clienti dell'Abruzzo sulle linee AnconaTeramo-Pescara, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona.Il treno è il terzo dei cinque previsti dal nuovo. 🔗 Ilpescara.it - Consegnato un nuovo treno elettrico per i collegamenti da e per Pescara [FOTO] Unmonopiano di ultima generazione della flotta del Regionale è statonella stazione died è in circolazione per i clienti dell'Abruzzo sulle linee AnconaTeramo--Termoli e-Sulmona.Ilè il terzo dei cinque previsti dal. 🔗 Ilpescara.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comodo, ecologico, sicuro: entra in servizio un nuovo treno elettrico Pop monopiano - Confortevole, sicura, ecologica. Non si arresta lo sviluppo della flotta ferroviaria dell'Emilia-Romagna. Da oggi, infatti, entra in servizio un nuovo treno elettrico Pop monopiano: il quarto di una commessa di dieci convogli acquistati da Trenitalia Tper grazie a un investimento di 60,3 milioni... 🔗ilpiacenza.it

In circolazione in Abruzzo un nuovo treno elettrico di ultima generazione [FOTO] - Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione entra a far parte della flotta del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) ed è già operativo sulle linee Ancona/Teramo-Pescara, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona, a servizio di pendolari e turisti in Abruzzo. Si tratta del terzo dei cinque... 🔗chietitoday.it

Ecco il nuovo treno elettrico in Abruzzo, può contenere fino a 20 posti per le bici dei passeggeri - Un nuovo treno elettrico di Trenitalia si unisce alla flotta del Regionale, brand del Gruppo FS, a partire da oggi in Abruzzo per circolare sulla linea Adriatica e sulla Pescara-Chieti-Sulmona. Il treno è stato consegnato questa mattina alla stazione di Pescara Centrale ed è il secondo dei... 🔗chietitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regionale Abruzzo, consegnato un nuovo treno elettrico; In circolazione in Abruzzo un nuovo treno elettrico di ultima generazione; Il nuovo treno elettrico POP per il Trentino; VIDEO | Consegnato il secondo dei cinque nuovi treni elettrici, ha anche 20 posti per le bici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Regionale Abruzzo, consegnato un nuovo treno elettrico - Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) è in circolazione per i clienti dell'Abruzzo sulle linee Ancona/Teramo- Pescara, Pe ... 🔗msn.com

CONSEGNATO UN NUOVO TRENO ELETTRICO PER LA FLOTTA DELLE FERROVIE ABRUZZESI - PESCARA – Un nuovo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS) è in circolazione per i clienti dell’Abruzzo sulle linee Ancona/Teramo- P ... 🔗abruzzoweb.it

Nuovo treno elettrico - Riceviamo e pubblichiamo. REGIONALE ABRUZZO, CONSEGNATO UN NUOVO TRENO ELETTRICO il treno è il terzo dei cinque nuovi previsti dal Contratto di Servizio 2023 – 2033, entro l’anno in consegna il quart ... 🔗rete5.tv