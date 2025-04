Ritrovato un uomo morto in una struttura abbandonata di via Rio Sparto

Ritrovato un uomo morto in una struttura abbandonata di via Rio Sparto - Un uomo di 53 anni originario della Romania è stato ritrovato senza vita dentro a una struttura abbandonata, una vecchia macelleria, in via Rio Sparto a Pescara. L'edificio sarebbe da tempo utilizzato come ricovero da parte di persone senza fissa dimora. Il rinvenimento è avvenuto nella... 🔗ilpescara.it

