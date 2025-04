Lo striscione alla commemorazione di Ramelli Onore ai camerati caduti

All’Olimpico striscione tifosi Lazio: “Onore ai martiri delle Foibe” - (Adnkronos) – "Onore ai martiri delle foibe". E' lo striscione apparso allo stadio Olimpico da parte dei tifosi della Lazio,… L'articolo All’Olimpico striscione tifosi Lazio: “Onore ai martiri delle Foibe” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Fanno il saluto fascista alla commemorazione per Sergio Ramelli, tre assolti per “insufficienza di prove” - Il Tribunale di Lodi ha assolto per insufficienza di prove tre uomini finiti a processo dopo aver fatto il saluto fascista a una commemorazione per Sergio Ramelli l'8 luglio 2023. La Procura aveva chiesto 1 anno di reclusione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lo striscione alla commemorazione di Ramelli “Onore ai camerati caduti”; Sul balcone della sede romana del M5s lo striscione antifascista come nella panetteria di Ascoli; Saluti romani per Sergio Ramelli: in duemila in corteo a Milano. Dai balconi si sente “Bella Ciao”; Milano, rito del presente e braccia tese: la commemorazione neofascista per Sergio Ramelli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo striscione alla commemorazione di Ramelli "Onore ai camerati caduti" - (Agenzia Vista) E' partita da piazza Gorini la manifestazione in ricordo di Sergio Ramelli, studente milanese militante del Fronte della ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Milano, la parata dell'ultradestra per Ramelli - Per le strade del quartiere Città Studi da giorni sono comparsi manifesti per la chiamata alla commemorazione di Ramelli, del repubblichino Carlo Borsani e dell'avvocato del Msi, Enrico Pedenovi, con ... 🔗rainews.it

Corteo neofascista a Milano per Sergio Ramelli: duemila alla parata nera, poi il saluto romano. Ma dalle case parte “Bella Ciao” - Il gruppo, con fiaccole e tricolori ol luogo dell’aggressione del 1975: sfilano anche i leader Fiore, Castellini, Iannone, Polacchi e Biavaschi. Da un palazzo vicino partono canti partigiani ad alto v ... 🔗msn.com