La Casa Bianca ricicla un’altra vecchia foto di Donald Trump per il funerale di Papa Francesco? No! Pubblicata per il compleanno della First Lady

della Casa Bianca aveva pubblicato un messaggio di auguri da parte del presidente Donald Trump, riciclando una foto insieme alla moglie Melania risalente al 2020. Un "nuovo scatto", pubblicato il 26 aprile 2025 ancora una volta dallo stesso account ufficiale, è stato segnalato perché identico a una foto del 2022, in cui la coppia viene ritratta all'interno della Cappella Sistina. Si potrebbe pensare che l'account della Casa Bianca sia ricaduto nel riciclo di vecchie immagini in occasione del funerale di Papa Francesco, ma la pubblicazione dello scatto non riguarda quest'ultimo evento.

Per chi ha fretta

La foto è stata Pubblicata durante la giornata del funerale di Papa Francesco.
Lo scatto risulta realizzato diversi anni prima.

