Marcell Jacobs a Belve | Chi parla di doping mi dà fastidio

"Sui social c'è rabbia e cattiveria nei miei confronti, nessuno però mi ha detto in faccia certe cose. Quello che mi dà più fastidio in assoluto è quando parlano di doping sui social". Marcell Jacobs, ex campione olimpico dei 100 metri, risponde così alle domande di Francesca Fagnani nell'intervista a Belve in oggi 29 aprile. "Non sanno quanto lavoro e quanta fatica c'è dietro, mi dà fastidio quando si pensa che un risultato possa arrivare in un modo che mi dà fastidio. Non corro con rabbia, io devo correre con il sorriso. Si può vincere senza rabbia? Corro con fame. Dico un sacco di bugie, mento tanto in generale. Per cercare di tenere tutto tranquillo dico qualche cavolata in più", dice l'azzurro. "E' più potente la vittoria o la sconfitta? Perdere è più potente, la sconfitta ti insegna molto più di una vittoria.

Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui” - Milano,29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo. 🔗ilgiorno.it

