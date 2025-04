Costacurta | I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite… peccato lo sia in tutto il resto | Estero

Costacurta: “I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite. peccato lo sia in tutto il resto” Estero Calciomercato.com Home Costacurta: “I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite. peccato lo sia im. AFP via Getty Images Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l’Emirates e vince la semifinale d’andata in trasferta sul campo dell’Arsenal con gol decisivo segnato ad inizio partita da Dembele. 🔗 Justcalcio.com - Costacurta: “I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite… peccato lo sia in tutto il resto” | Estero 2025-04-29 23:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:: “Ichenon è iluscite.lo sia inilCalciomercato.com Home: “Ichenon è iluscite.lo sia im. AFP via Getty Images Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l’Emirates e vince la semifinale d’andata in trasferta sul campo dell’Arsenal con gol decisivo segnato ad inizio partita da Dembele. 🔗 Justcalcio.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Costacurta: "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite... peccato lo sia in tutto il resto" - Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l`Emirates e vince la semifinale d`andata in trasferta sul campo dell`Arsenal con gol decisivo... 🔗calciomercato.com

"La sua mano come un pezzo di burro": Donnarumma ancora umiliato dai francesi - Un'altra serataccia per Gigio Donnarumma, caduto con il suo Psg contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions. La formazione parigina, capitolata per un gol di Elliott a tre minuti dalla fine, rischia ora un'altra uscita dall'Europa che conta. Intanto il duello con l'altro portiere di serata, l'ex Serie A Alisson Becker, è stato perso nettamente secondo i media transalpini. Gigio è infatti stato additato dalla stampa francese come uno dei principali responsabili dell'immeritata sconfitta del club parigino, che dopo aver stradominato il match (27 a 2 il computo dei tiri ... 🔗liberoquotidiano.it

Pellegatti esalta Donnarumma: «Molto bravo ieri sera! Lui è un grande portiere per quel motivo. Giornali francesi? Si ricredano su di lui!» - Carlo Pellegatti, telecronista del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Donnarumma dopo la gara di ieri del PSG A Tutti i convocati, Carlo Pellegatti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Donnarumma. LE PAROLE – «Donnarumma è bravo perché è molto costante: non è mai alterno, anche perché non sarebbe un grande portiere […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Costacurta: Su Donnarumma i francesi parlano delle uscite ma dimenticano una cosa...; Costacurta | I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite peccato lo sia in tutto il resto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Costacurta: "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite... peccato lo sia im tutto il resto" - Vittoria del Paris Saint Germain, che espugna l`Emirates e vince la semifinale d`andata in trasferta sul campo dell`Arsenal con gol decisivo segnato ad inizio partita. 🔗calciomercato.com

Champions, Donnarumma salva il Psg: le cinque parate che hanno evitato la figuraccia ai francesi - Se il Paris Saint Germain ha evitato una figuraccia che poteva reggere il confronto solo con quello che è accaduto prima del fischio d’inizio della partita con l’ Aston Villa, quando l’inno dell’Europ ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Calcio: media francesi, il Psg molla Donnarumma per Chevalier - Donnarumma, che ha sempre avuto un rapporto difficile con la stampa francese, secondo i media francesi, sarebbe finito sul taccuino dell'Inter. (ANSA). 🔗msn.com