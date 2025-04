Montoya pronostica | Inter se la gioca ma passa il Barcellona

Montoya, ex di Barcellona e Inter, ha effettuato il suo pronostico in merito al doppio confronto delle semifinali di Champions League.LA VALUTAZIONE – Martin Montoya ha rilasciato un'Intervista a TMW, trattando di vari argomenti legati all'Inter. A cominciare dalle semifinali di Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona, due sue ex squadre, con una visione chiara in merito al possibile andamento delle due sfide: «Mi aspetto un doppio confronto molto equilibrato. Il Barcellona proverà a controllare il match e gestire il possesso palla. L'Inter se la gioca, ma alla fine penso che passeranno i catalani».Montoya sul suo difficile periodo all'InterIL RAGIONAMENTO – Montoya ha poi proseguito occupandosi della sua avventura in nerazzurro: «Quello che cambierei del mio periodo all'Inter è il fatto di godermi di più il tempo vissuto a Milano.

